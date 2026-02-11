Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Polizei nimmt Tatverdächtigen nach versuchtem Diebstahl von Firmengelände fest

Korbach (ots)

Auf Kupferkabel abgesehen hatte es ein zunächst Unbekannter am Dienstagabend in Korbach. Er musste aber ohne Beute vom Tatort flüchten. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnte ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden.

Gegen 21.50 Uhr erhielt die Polizei Korbach die Meldung, dass sich eine Person unberechtigt auf dem Firmengelände eines Stromversorgers in der Medebacher Landstraße in Korbach aufhalte und vermutlich Kupferkabel stehlen wolle.

Die sofort zum Tatort entsandten Streifen konnten am Tatort keine unberechtigten Personen mehr antreffen. Es wurde jedoch festgestellt, dass mehrere Kupferkabel aus einem Container geholt und offenbar zum späteren Abtransport bereitgelegt worden waren. Der unbekannte Täter war wahrscheinlich aufgrund des schnellen Eintreffens der Polizei am Tatort geflüchtet.

Im Rahmen der weiteren polizeilichen Fahndung konnte kurze Zeit später im Südring ein Tatverdächtiger angetroffen und kontrolliert werden. Dabei handelte es ich um einen 45-Jährigen, der vorläufig festgenommen wurde. Durch weitere Ermittlungen konnte der Tatverdacht erhärtetet werden.

Nach den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde der 45-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt, auf ihn wartet aber ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

