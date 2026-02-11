PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Korbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Polizei nimmt Tatverdächtigen nach versuchtem Diebstahl von Firmengelände fest

Korbach (ots)

Auf Kupferkabel abgesehen hatte es ein zunächst Unbekannter am Dienstagabend in Korbach. Er musste aber ohne Beute vom Tatort flüchten. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnte ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden.

Gegen 21.50 Uhr erhielt die Polizei Korbach die Meldung, dass sich eine Person unberechtigt auf dem Firmengelände eines Stromversorgers in der Medebacher Landstraße in Korbach aufhalte und vermutlich Kupferkabel stehlen wolle.

Die sofort zum Tatort entsandten Streifen konnten am Tatort keine unberechtigten Personen mehr antreffen. Es wurde jedoch festgestellt, dass mehrere Kupferkabel aus einem Container geholt und offenbar zum späteren Abtransport bereitgelegt worden waren. Der unbekannte Täter war wahrscheinlich aufgrund des schnellen Eintreffens der Polizei am Tatort geflüchtet.

Im Rahmen der weiteren polizeilichen Fahndung konnte kurze Zeit später im Südring ein Tatverdächtiger angetroffen und kontrolliert werden. Dabei handelte es ich um einen 45-Jährigen, der vorläufig festgenommen wurde. Durch weitere Ermittlungen konnte der Tatverdacht erhärtetet werden.

Nach den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde der 45-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt, auf ihn wartet aber ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg
Pommernstr. 41
34497 Korbach
Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161
Fax: 0611/32766-1012
E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Korbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Korbach
Weitere Meldungen: Polizei Korbach
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 14:07

    POL-KB: Twistetal-Twiste - Kupferkabel von Hof gestohlen

    Korbach (ots) - Am Samstagmorgen (7. Februar) entwendeten Unbekannte eine Rolle mit etwa 85 Metern Kupferkabel von einem Hof in der Hauptstraße in Twiste. Durch einen Zeugen konnte ein verdächtiger Transporter, ein silberner Mercedes Sprinter, mit der Aufschrift "Schreinerei" beobachtet werden, der im Zusammenhang mit der Tat stehen könnte. Das Diebesgut hat einen Wert von über 1.000 Euro. Die Polizei ist auf der ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 12:54

    POL-KB: Korbach - Spendensammlerinnen versuchen zu stehlen

    Korbach (ots) - Am Donnerstag (5. Februar) versuchten zwei unbekannte Frauen eine Seniorin bei einer angeblichen Spendensammlung zu bestehlen. Die Polizei bittet um Hinweise. Gegen 14.00 Uhr klingelte es an der Wohnungstür einer 81-jährigen Frau in einem Mehrfamilienhaus in der Enser Straße in Korbach. Vor der Tür stand zwei Frauen. Eine davon gab vor, Spenden zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren