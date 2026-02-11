PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Korbach

POL-KB: Frankenberg - Ohne Führerschein aber mit Alkohol durch Polizei angehalten, Festnahme wegen Haftbefehl

Korbach (ots)

Am Montagabend (9. Februar) hielten Polizeibeamte in Frankenberg ein Auto an. Da der Fahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand, keine gültige Fahrerlaubnis hatte und zudem noch ein Haftbefehl gegen ihn vorlag, wurde er festgenommen.

Die Polizei Frankenberg führte am Montagabend in der Röddenauer Straße in Frankenberg eine stationäre Verkehrskontrolle mit dem Schwerpunktthema "Alkohol- und Drogen im Straßenverkehr" durch. Ziel dieser Kontrollen ist es, alkoholisierte oder durch Drogenkonsum berauschte Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr zu ziehen und so auch während der "närrischen Tage" für Sicherheit im Straßenverkehr zu sorgen.

Gegen 22.30 Uhr hielten die Polizisten ein Auto mit polnischen Kennzeichen an. Bei der Überprüfung des 54-jährigen Fahrers stellte sich heraus, dass dieser offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1 Promille. Außerdem stellten die Polizeibeamten fest, dass der 54-Jährige aus Polen keine gültige Fahrerlaubnis hatte und zudem mit Haftbefehl gesucht wurde. Es folgte die Festnahme. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Nachdem diese im Krankenhaus Frankenberg durchgeführt worden war, wurde der 54- Jährige in das Gewahrsam des Polizeipräsidiums Nordhessen in Kassel verbracht, von wo er am Dienstag (10. Februar) in die Justizvollzugsanstalt Kassel verlegt wurde.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg
Pommernstr. 41
34497 Korbach
Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161
Fax: 0611/32766-1012
E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach

