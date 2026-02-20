Polizei Korbach

POL-KB: Diemelstadt-Rhoden - Saugroboter aus Lastwagen gestohlen

Korbach (ots)

In der Nacht zum heutigen Freitag (20. Februar) entwendeten unbekannte Täter eine große Anzahl von Saugrobotern aus einem Lastwagen.

Der Lastwagen stand auf einem Parkplatz bei einer Gaststätte am SVG-Hof in Rhoden. Die Täter konnten über 100 Saugroboter der Marke "Ecovacs" von der Ladefläche des Lastwagens entwenden, der genaue Tatablauf ist noch unklar. Die Tatzeit liegt nach bisherigen Erkenntnissen zwischen 02.00 und 03.00 Uhr.

Das Diebesgut hat einen Wert im mittleren fünfstelligen Bereich

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell