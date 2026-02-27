Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Am frühen Morgen alkoholisiert im Straßenverkehr
Grünstadt (ots)
Am heutigen Freitag (27.02.26) gegen 07:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Grünstadt einen 63 Jahre alten Fahrer eines E-Scooters. Bei dem Mann konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser zeigte einen Wert von mehr als 1,3 Promille. Die Fahrt hatte an dieser Stelle ein Ende und der Mann musste zur Blutentnahme. Deren Untersuchungsergebnis, die Blutalkoholkonzentration, ist für das Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr maßgeblich.
