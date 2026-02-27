PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Am frühen Morgen alkoholisiert im Straßenverkehr

POL-PDNW: Am frühen Morgen alkoholisiert im Straßenverkehr
  • Bild-Infos
  • Download

Grünstadt (ots)

Am heutigen Freitag (27.02.26) gegen 07:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Grünstadt einen 63 Jahre alten Fahrer eines E-Scooters. Bei dem Mann konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser zeigte einen Wert von mehr als 1,3 Promille. Die Fahrt hatte an dieser Stelle ein Ende und der Mann musste zur Blutentnahme. Deren Untersuchungsergebnis, die Blutalkoholkonzentration, ist für das Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr maßgeblich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren