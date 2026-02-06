Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Verletzte bei Autounfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Paderborn (ots)

(md) Am Donnerstagabend, 05. Januar, kam es gegen 18.00 Uhr auf dem George-Marshall-Ring in Paderborn zu einem Unfall, bei dem drei Autos beteiligt waren. Eine Fahrerin verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer, ein Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu, der dritte Fahrer blieb unverletzt.

Ein 83 Jahre alter Fahrer einer Golf-Kombilimousine war auf dem George-Marshall-Ring in Fahrtrichtung B64 unterwegs und beabsichtigte, nach links auf die B64 abzubiegen. Zeitgleich fuhr eine 43-jährige Frau mit ihrem Golf in entgegengesetzte Richtung geradeaus. Aus ungeklärter Ursache stießen die beiden Wagen zusammen. Durch den Aufprall wurde der Golf der Frau auf ein weiteres Auto geschoben, welches in der Abfahrt der B64 wartete. Hierbei handelte es sich um einen Porsche, an dessen Steuer ein 51 Jahre alter Mann saß.

Die Frau kam mit schweren Verletzungen in eine Paderborner Klinik, der Fahrer der Golf-Kombilimousine verletzte sich leicht, der Porsche-Fahrer blieb unverletzt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 40.000 Euro. Die Polizei sperrte die Unfallstelle bis ungefähr 19.15 Uhr für die Unfallaufnahme, die Autos wurden abgeschleppt.

