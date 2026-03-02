Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Einbrecher in Wohnhaus

Korbach (ots)

In der Zeit von Mittwochmittag (25. Februar) bis Donnerstagmittag (26. Februar) brachen unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in Bad Wildungen ein.

Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Wohnhaus in der Pommernstraße in Bad Wildungen. Hier durchsuchten sie die Räume. Aus einem Schrank entwendeten sie ein Kästchen mit Schmuck. Der Wert des Diebesgutes ist noch unklar, den entstandenen Sachschaden schätzten die Polizeibeamten auf etwa 500 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

