PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Korbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Einbrecher in Wohnhaus

Korbach (ots)

In der Zeit von Mittwochmittag (25. Februar) bis Donnerstagmittag (26. Februar) brachen unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in Bad Wildungen ein.

Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Wohnhaus in der Pommernstraße in Bad Wildungen. Hier durchsuchten sie die Räume. Aus einem Schrank entwendeten sie ein Kästchen mit Schmuck. Der Wert des Diebesgutes ist noch unklar, den entstandenen Sachschaden schätzten die Polizeibeamten auf etwa 500 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg
Pommernstr. 41
34497 Korbach
Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161
Fax: 0611/32766-1012
E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Korbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Korbach
Weitere Meldungen: Polizei Korbach
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren