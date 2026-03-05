Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Einbruch ohne Erfolg

Korbach (ots)

In der Nacht zum heutigen Donnerstag versuchten Unbekannte erfolglos in ein Bekleidungsgeschäft in Korbach einzubrechen.

Die Täter hatten gegen 03.30 Uhr eine Tür zu dem Geschäft in der Korbacher Bahnhofstraße aufgehebelt. Dadurch lösten sie die optische und akustische Alarmanlage aus. Nach ersten Erkenntnissen gelangten sie nicht in das Geschäft und mussten daher ohne Beute flüchten. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

