POL-KB: Korbach - Angeblicher Spendensammler versucht Mann zu betrügen

Korbach (ots)

Die Spendenbereitschaft eines 74-Jährigen wollte ein Unbekannter am Montag (9. März) zu einem Betrug nutzen. Sein Versuch scheiterte, weil eine aufmerksame Mitarbeiterin eines Geldinstitutes Verdacht geschöpft hatte.

Der 74-jährige war am Montag gegen 12.00 Uhr zum Einkaufen in einem Lebensmittelgeschäft in der Strother Straße in Korbach. Auf dem Parkplatz sprach ihn ein Unbekannter an, der vorgab für Gehörlose zu sammeln. Er zeigte eine angebliche Spendenliste und bat um eine kleine Spende. Der hilfsbereite Mann wollte 5 Euro spenden. Dazu übergab der Unbekannte ein mobiles Kartenlesegerät. Der 74-Jährige gab sein PIN dreimal ein, weil er dazu aufgefordert wurde, da das Gerät angeblich nicht einwandfrei funktionierte.

Später telefonierte er mit einer Mitarbeiterin seines Geldinstitutes. Diese teilte ihm mit, dass ein Betrag von 1.000 Euro zur Zahlung reserviert worden sei. Glücklicherweise war das Geld noch nicht überwiesen worden, so dass dem hilfsbereiten Mann kein finanzieller Schaden entstanden ist.

Der unbekannte Betrüger war etwa 170 cm groß und von schlanker Gestalt. Er sprach gebrochen Deutsch und war mit einem hellen Pullover und einer Jeans bekleidet.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

