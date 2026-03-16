Polizei Korbach

POL-KB: Willingen - Würfeltresor aufgefunden, Polizei sucht Eigentümer

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Korbach (ots)

Ende Februar fand ein Spaziergänger in Willingen in der Nähe der Talstation Ettelsberg einen Würfeltresor. Er informierte die Gemeinde Willingen, die anschließend die Polizei Korbach verständigte.

Der schwarze Tresor mit einer Größe von etwa 30x 20 x 20 cm wurde sichergestellt. Er war aufgebrochen worden und dürfte daher entwendet worden sein. Da der Tresor durch die bisherigen Ermittlungen der Polizei Korbach keiner Straftat zugeordnet werden konnte, wird nun die Öffentlichkeit um Hinweise gebeten.

Wer Angaben zur Herkunft oder zu dem Eigentümer des Tresors machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05631/9710 zu melden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

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