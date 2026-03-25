Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Verkehrsunfälle, Nachtrag zur zerstörten Holzbank auf Schulgelände, Unfallflucht

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

L519/Buchen: Mit Pkw in Gegenverkehr geraten

Eine 62-jährige Pkw-Fahrerin verursachte am Dienstagmorgen einen Verkehrsunfall auf der Landesstraße 519 (L519), bei welchem sie selbst und eine weitere Person verletzt wurden. Sie fuhr gegen 7:20 Uhr auf der L519 von Bödigheim kommend in Richtung Buchen. Ein hinterherfahrender Zeuge meldete ihre auffällige Fahrweise der Polizei. Die Frau sei mit ihrem Toyota mehrmals auf die Gegenfahrbahn geraten und Schlangenlinien gefahren. Kurz darauf geriet die Toyota-Fahrerin erneut in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Rettungswagen. Anschließend kollidierte der Pkw mit geringer Geschwindigkeit mit einem ebenfalls entgegenkommenden BMW einer 48-jährigen Fahrerin. Weshalb die 62-Jährige mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr geriet ist Bestandteil der Unfallermittlungen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest widerlegte den Konsum alkoholischer Getränke. Ein Test auf Drogen und Medikamente verlief ebenfalls negativ. Der 21-jährige Fahrer des Rettungswagens wurde leicht verletzt und zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Die Toyota-Fahrerin und die Fahrerin des BMW blieben unverletzt. Der Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Noch während der Unfallaufnahme ereignete sich, kurz vor 8 Uhr, ein Folgeunfall an der Örtlichkeit. Eine 35 Jahre alte Fahrerin eines Audi fuhr auf der L519, ebenfalls von Bödigheim kommend in Richtung Buchen. Direkt dahinter fuhr ein 58-Jähriger mit seinem Motorroller. Die Audi-Fahrerin musste verkehrsbedingt bremsen, was der Rollerfahrer offenbar zu spät erkannte. In der Folge kollidierte er mit dem Heck des Audis und stürzte zu Boden. Der 58-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt und kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Die Audi-Fahrerin blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Mudau: Holzbank auf Schulgelände zerstört - Täterermittlung

Nachdem eine Sitzbank auf einem Schulgelände in der Mudauer Franz-Bingler-Straße durch Brandlegung beschädigt worden war (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6242266) konnte das Polizeirevier Buchen nun die Täter ermitteln. Es handelte sich hierbei um zwei 11- und einen 14-Jährigen Jungen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

L515/Ravenstein: Zwei Leichtverletzte bei Unfall

Zwei leichtverletzte Personen und Sachschäden in Höhe von rund 17.000 Euro sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen bei Ravenstein. Ein 46-jähriger Subaru-Lenker fuhr gegen 6:45 Uhr auf der Landesstraße 515 (L515) von Ballenberg in Richtung Merchingen. Er beabsichtigte nach links in einen Feldweg einzubiegen und musste aufgrund von Gegenverkehr seinen Wagen bis zum Stillstand bremsen. Die sich von hinten annähernde 60 Jahre alte Fahrerin eines VW Golf erkannte den stehenden Subaru offenbar nicht rechtzeitig und fuhr ihm auf. Kurz darauf fuhr auch ein 23-jähriger mit seinem VW Passat, trotz eingeleiteter Vollbremsung, in die Unfallstelle und kollidierte mit dem Golf. Der Golf wurde folglich abermals auf den Subaru aufgeschoben. Der 46-Jährige sowie die 60-Jährige wurden im Zuge des Unfalls leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge waren allesamt nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Mosbach: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht im Mosbacher Knopfweg am Dienstagmorgen sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 07:35 Uhr fuhr ein Pkw, vermutlich mit ausländischer Zulassung, rückwärts in eine Parklücke auf den Parkplätzen gegenüber des dortigen Parkhauses, vermutlich um dort zu wenden. Hierbei stieß er gegen einen geparkten Toyota und verursacht an diesem Sachschaden im Bereich der hinteren Türe der Beifahrerseite in Höhe von rund 2.000 Euro. Anschließend kollidierte der Unbekannte mit seinem Pkw noch mit einem dort geparkten Ford, an welchem er etwa 1.000 Euro Sachschaden verursachte. Hiernach beschleunigte der Verursacher seinen Pkw und fuhr in unbekannte Richtung davon. Der Fahrer konnte von einem Zeugen als Mann im Alter von etwa 40 Jahren beschrieben werden. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

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