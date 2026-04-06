POL-WAF: Warendorf. Streitigkeiten am Osterfeuer

Warendorf (ots) - Am Sonntag, 5.4.2026 schlug ein Unbekannter gegen 23.40 Uhr einem Jungen auf dem Marktplatz in Ennigerloh ins Gesicht. Der 13-Jährige hielt sich in einem Geschäft auf, in dem rund um die Uhr Getränke und Snacks aus Automaten erworben werden können. Ebenso ein 19-jähriger Westkirchener. Als der Unbekannte das Geschäft betrat, kam es zu verbalen Streitigkeiten zwischen dem Mann und dem Jungen sowie ...

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