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Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Streitigkeiten am Osterfeuer

Warendorf (ots)

Am Montag, 6.4.2026 kam es gegen 3.20 Uhr zu einer Auseinandersetzung am Osterfeuer in Warendorf, Westbezirk. Einem 21-Jährigen wurde von einem Verantwortlichen ein Platzverweis erteilt. Im weiteren Verlauf soll sich aus einer daraus entstandenen verbalen Meinungsverschiedenheit eine körperliche Auseinandersetzung zwischen dem Freckenhorster und dem 18-jährigen Warendorf entwickelt haben. Beide Personen wiesen leichte Verletzungen auf.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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