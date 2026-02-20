PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfallflucht auf McDonald's-Parkplatz - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 19. Februar 2026, 22:45 Uhr bis Freitag, 20. Februar 2026, 01:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz der McDonald's-Filiale in der Straße Deverhafen zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten schwarzen Mercedes-Benz A 180. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 20.02.2026 – 11:08

    POL-EL: Papenburg - Einbruchsdiebstahl auf Boot - Zeugen gesucht

    Papenburg (ots) - In der Zeit von Donnerstag, 13.02.2026, 12:00 Uhr bis Sonntag, 16.02.2026, 00:00 Uhr kam es in der Fährstraße in Papenburg zu einem Einbruchsdiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich über ein Fenster Zutritt zu einem am Steg liegenden Boot. Im Inneren des Bootes durchwühlte er mehrere Stauräume und nahm diverses Werkzeug an sich. ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 11:03

    POL-EL: Nordhorn - Radfahrerin bei Sturz schwer verletzt

    Nordhorn (ots) - Gestern ist eine 84-jährige Radfahrerin gegen 10:15 Uhr auf der Skagerrakstraße in Nordhorn gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Die Frau befuhr mit ihrem Fahrrad die Skagerrakstraße. Auf Höhe der Hakenstraße beabsichtigte sie, von ihrem Fahrrad abzusteigen. Dabei kam sie zu Fall. Durch den Sturz erlitt die Frau eine schwere Verletzung am Oberschenkel. Sie wurde durch den Rettungsdienst ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 11:01

    POL-EL: Lingen - Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus - Schmuck entwendet

    Lingen (ots) - Gestern kam es in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 21:30 Uhr zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus an der Lohner Straße in Lingen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Wohnhaus und nach bisherigen Erkenntnissen wurde Schmuck im Wert von circa 2.500 Euro ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren