Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfallflucht auf McDonald's-Parkplatz - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 19. Februar 2026, 22:45 Uhr bis Freitag, 20. Februar 2026, 01:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz der McDonald's-Filiale in der Straße Deverhafen zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten schwarzen Mercedes-Benz A 180. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell