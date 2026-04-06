POL-WAF: Ennigerloh. Autofahrerin war absolut fahruntüchtig und besitzt keinen Führerschein
Warendorf (ots)
Am Sonntag, 5.4.2026 meldete eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin gegen 12.00 Uhr die auffällige Fahrweise einer Autofahrerin auf der B 475 in Höhe Ennigerloh. Polizisten konnten die Frau anhalten und stellten fest, dass sie absolut fahruntüchtig war. Außerdem besitzt die 55-Jährige keinen Führerschein. Die Beamten ließen der Warendorferin eine Blutprobe entnehmen und leiteten Ermittlungsverfahren gegen sie ein.
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