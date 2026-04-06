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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Autofahrerin war absolut fahruntüchtig und besitzt keinen Führerschein

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 5.4.2026 meldete eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin gegen 12.00 Uhr die auffällige Fahrweise einer Autofahrerin auf der B 475 in Höhe Ennigerloh. Polizisten konnten die Frau anhalten und stellten fest, dass sie absolut fahruntüchtig war. Außerdem besitzt die 55-Jährige keinen Führerschein. Die Beamten ließen der Warendorferin eine Blutprobe entnehmen und leiteten Ermittlungsverfahren gegen sie ein.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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