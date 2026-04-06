POL-WAF: Ahlen. Erneuter Einbruch in Lagerhalle

Warendorf (ots) - Am Freitag, 3.4.2026 überprüften Polizisten gegen 11.00 Uhr einen Autofahrer in Oelde, Am Bahnhof. Da die Beamten den Eindruck hatten, dass der 38-Jährige unter Betäubungsmitteleinfluss stehen könnte, ließen sie ihn einen Vortest durchführen. Da der Test positiv war, nahmen die Einsatzkräfte den Oelder mit und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: ...

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