POL-WAF: Ahlen. Erneuter Einbruch in Lagerhalle
Warendorf (ots)
Zwischen Samstag, 4.4.2026, 16.00 Uhr und Sonntag, 5.4.2026, 12.55 Uhr brachen Unbekannte in eine Lagerhalle der Post an der Straße Südbrede in Ahlen ein. Der oder die Täter durchsuchten dort eine Vielzahl von Paketen. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
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