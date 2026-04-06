PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Autofahrer stand unter Betäubungsmitteleinfluss

Warendorf (ots)

Am Freitag, 3.4.2026 überprüften Polizisten gegen 11.00 Uhr einen Autofahrer in Oelde, Am Bahnhof. Da die Beamten den Eindruck hatten, dass der 38-Jährige unter Betäubungsmitteleinfluss stehen könnte, ließen sie ihn einen Vortest durchführen. Da der Test positiv war, nahmen die Einsatzkräfte den Oelder mit und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren