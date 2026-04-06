Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Autofahrer stand unter Betäubungsmitteleinfluss

Warendorf (ots)

Am Freitag, 3.4.2026 überprüften Polizisten gegen 11.00 Uhr einen Autofahrer in Oelde, Am Bahnhof. Da die Beamten den Eindruck hatten, dass der 38-Jährige unter Betäubungsmitteleinfluss stehen könnte, ließen sie ihn einen Vortest durchführen. Da der Test positiv war, nahmen die Einsatzkräfte den Oelder mit und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an.

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