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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Am Auto war eine falsche TÜV-Plakette angebracht und der Fahrer stand unter Drogeneinfluss - Korrektur Angaben Tatverdächtiger

Warendorf (ots)

Am Samstag, 3.4.2026 überprüften Polizisten gegen 16.55 Uhr einen Autofahrer auf der Beckumer Straße in Ahlen, da die TÜV-Plakette unecht aussah. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 51-Jährige (Korrektur) unter Drogeneinfluss stand und keinen Führerschein besitzt. Darüber versuchte der Herner (Korrektur) zu täuschen, indem er den Beamten einen italienischen Führerschein aushändigte. Außerdem war auf dem Kennzeichen des Autos eine gefälschte TÜV-Plakette angebracht. Die Einsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen mit zur Polizeiwache. Zum einen, um ihm eine Blutprobe entnehmen zu lassen und zum anderen, weil gegen den Mann ein Untersuchungshaftbefehl vorlag.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
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Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
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Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
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Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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