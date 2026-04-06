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Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh-Liesborn. Trickdiebe bestahlen Senioren

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 2.4.2026 schellten zwei junge Frauen gegen 13.10 Uhr bei einem Ehepaar, das in der Schlesische Straße in Liesborn wohnt. Die Unbekannten, geschätzt zwischen 25 und 30 Jahre alt, gaben an, Geld zu sammeln. Der Mann erklärte sich dazu bereit und ging in sein Schlafzimmer. Eine der Tatverdächtigen folgte ihm. Nachdem der Senior ihnen Geld übergeben hatte, bedankte sich das Duo und verschwand. Später stellte der Wadersloher den Diebstahl von einer Schmuckschatulle mit Schmuck fest. Angaben zu den Tatverdächtigen liegen nicht vor. Wer hat die beiden Frauen gesehen und kann Angaben zu ihnen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
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Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
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Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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