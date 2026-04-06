POL-WAF: Sendenhorst. Einbruch in Realschule
Warendorf (ots)
Zwischen Mittwoch, 1.4.2026, 16.00 Uhr und Donnerstag, 2.4.2026, 7.35 Uhr brachen Unbekannte in eine Schule in der Straße Auf der Geist in Sendenhorst ein. Hinweise zum Diebesgut liegen nicht vor. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
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