Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Gegen schwarzen Opel Grandland gefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 2.4.2026 fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer zwischen 11.00 Uhr und 14.15 Uhr gegen einen schwarzen Opel Grandland, der in einer Parkbucht in der Straße Buschkamp in Albersloh stand. Dabei entstand ein Sachschaden am der Heckstoßstange. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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