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POL-WAF: Sendenhorst. Auto geht baden

POL-WAF: Sendenhorst. Auto geht baden
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Warendorf (ots)

Zum Start in die Ostertage hier noch eine kleine Geschichte aus Sendenhorst, die am Gründonnerstag (02.04.2026) zwischen 04.00 Uhr und 09.00 Uhr einige Menschen beschäftigt hat.

Ob er den Luftgehalt in seinen Reifen testen, Wasserverdrängungsverhalten überwachen, die Tiefe des Gewässers überprüfen wollte oder einfach Pech hatte - unklar. Für einen 30-jährigen Sendenhorster endete die vergangene Nacht auf jeden Fall mit viel Wasser.

Polizisten sind gegen 04.00 Uhr zu einem Teich am Meerbach gerufen worden - "Auto im Wasser". Schon am Telefon klärte sich auf, dass es keine Verletzten gab und auch niemand in Gefahr war - nur eben ein Auto im Teich versunken ist, zu sehen nur das Dach.

Ein Abschlepp-Unternehmen kümmerte sich am Donnerstagmorgen um die Bergung des Pkw - in Zusammenarbeit mit der Stadt Sendenhorst. Auto einfach rausziehen? Leider Fehlanzeige.

Ein Mitarbeiter des Abschlepp-Unternehmens hat das Problem schnell erkannt, die Chance gewittert und sein vermutlich verpasstes Eisbade-Erlebnis zu Jahresbeginn nachgeholt. Um das Auto sicher aus dem Wasser ziehen zu können, bedurfte es einer stabilen Befestigung und die konnte nur händisch vor Ort und nicht aus der Ferne an dem Pkw angebracht werden. Bei wirklich kalten Temperaturen, begab sich der Mann also mutig ins eisige Wasser mit dem Ergebnis: Mission geglückt, Auto steht wieder trocken.

Ende gut, alles gut - übrigens: ausgelaufene Betriebsstoffe konnten nicht festgestellt werden.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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