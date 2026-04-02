Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Vermehrt Anrufe "falscher" Bankmitarbeiter

Warendorf (ots)

In den vergangenen Tagen sind vermehrt Hinweise zu falschen Bankmitarbeitern bei uns eingegangen. Unter anderem haben sich Betrüger in Beckum am Telefon als Mitarbeiter von Geldinstituten ausgegeben. Sie behaupteten das es zu Diebstählen aus Bankschließfächern gekommen sei. Die Anrufer versuchten Informationen zu Vermögenswerten und zur Aufbewahrung von Wertgegenständen zu erlangen. Um die Echtheit des Anrufes zu bestätigen wurden die Gespräche an einen angeblichen Polizeibeamten weitergeleitet.

- Geben Sie keine persönlichen Daten am Telefon an Dritte weiter. - Sind Sie unsicher, legen Sie unbedingt auf und rufen Sie Ihre Bank selbstständig an und hinterfragen Sie die Situation.

In den bekannt gewordenen Fällen blieb es beim Versuch. Die Angerufenen reagierten richtig und beendeten die Gespräche.

Weitere Infos gibt es hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

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