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Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Vermehrt Anrufe "falscher" Bankmitarbeiter

Warendorf (ots)

In den vergangenen Tagen sind vermehrt Hinweise zu falschen Bankmitarbeitern bei uns eingegangen. Unter anderem haben sich Betrüger in Beckum am Telefon als Mitarbeiter von Geldinstituten ausgegeben. Sie behaupteten das es zu Diebstählen aus Bankschließfächern gekommen sei. Die Anrufer versuchten Informationen zu Vermögenswerten und zur Aufbewahrung von Wertgegenständen zu erlangen. Um die Echtheit des Anrufes zu bestätigen wurden die Gespräche an einen angeblichen Polizeibeamten weitergeleitet.

   - Geben Sie keine persönlichen Daten am Telefon an Dritte weiter.
   - Sind Sie unsicher, legen Sie unbedingt auf und rufen Sie Ihre 
     Bank selbstständig an und hinterfragen Sie die Situation.

In den bekannt gewordenen Fällen blieb es beim Versuch. Die Angerufenen reagierten richtig und beendeten die Gespräche.

Weitere Infos gibt es hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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