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Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte-Westbevern. Brand einer Scheune

Warendorf (ots)

Am Freitag (03.04.2026) gegen 01.32 Uhr wurde der Polizei der Brand einer Scheune in Westbevern gemeldet. Dort war eine Scheune aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Der Brandort wurde beschlagnahmt, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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