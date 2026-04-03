POL-WAF: Telgte-Westbevern. Brand einer Scheune

Warendorf (ots) - In den vergangenen Tagen sind vermehrt Hinweise zu falschen Bankmitarbeitern bei uns eingegangen. Unter anderem haben sich Betrüger in Beckum am Telefon als Mitarbeiter von Geldinstituten ausgegeben. Sie behaupteten das es zu Diebstählen aus Bankschließfächern gekommen sei. Die Anrufer versuchten Informationen zu Vermögenswerten und zur Aufbewahrung von Wertgegenständen zu erlangen. Um die Echtheit ...

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