POL-EN: Schwelm: Raubdelikt auf Spielhalle_ Täter drohen Mitarbeiter mit Schusswaffe

Schwelm (ots)

Zu einem Raubdelikt auf eine Spielhalle in der Bahnhofstraße kam am 17.01.2026, gegen 18:50 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen betraten zwei maskierte Täter die Spielhalle. Ein Täter richtete dabei eine Schusswaffe auf einen Mitarbeiter und forderte diesen auf die Kasse zu öffnen. Aus der Kasse wurde Bargeld gestohlen. Nach der Tat flüchteten die Täter vom Tatort in unbekannte Richtung. Eine erste Fahndung im Nahbereich verlief negativ. Folgende Täterbeschreibung liegt vor:

Täterbeschreibung: 1 Person:

- ca. 175cm groß - schwarze Hose - helle Winterjacke - Aufstecker linke Schulter - Fellkapuze - schwarze Sturmhaube (über die Nase gezogen) - schwarze Schusswaffe in der rechten Hand - schwarzer Beutel - Handschuhe getragen

2. Person:

- ca. 175cm groß - schwarze Hose - schwarze Winterjacke - schwarze Sturmhaube (über die Nase gezogen) - Taschenlampe in der rechten Hand - Handschuhe getragen

Die Kriminalpolizei hat die umfangreiche Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0233391662100 melden.

