Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Gegen schwarzen Mercedes-Benz gefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Samstag, 4.4.20236, zwischen 6.30 Uhr und 14.20 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer gegen einen schwarzen Mercedes-Benz C 180, der auf dem Parkplatz eines Discounters in der Engelstraße in Ostbevern stand. An dem Auto entstand ein Sachschaden an der Fahrerseite. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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