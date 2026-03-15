PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: (sb) Detmold - Einbruch in Baumarkt

Lippe (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen am Freitagabend, den 13.03.2026 in einen Baumarkt im Charles-Lindberg-Ring in Detmold ein. Hier entwendeten sie aus dem Kassenbereich einen mittleren, dreistelligen Geldbetrag. Wer Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder Personen geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-609-0 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren