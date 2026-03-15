POL-LIP: (sb) Detmold - Einbruch in Baumarkt
Lippe (ots)
Bislang unbekannte Täter drangen am Freitagabend, den 13.03.2026 in einen Baumarkt im Charles-Lindberg-Ring in Detmold ein. Hier entwendeten sie aus dem Kassenbereich einen mittleren, dreistelligen Geldbetrag. Wer Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder Personen geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-609-0 zu melden.
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