POL-LIP: (sb) Detmold - Einbruch in Baumarkt

Lippe (ots) - In der Papenstraße kam es am Donnerstagmittag (12.03.2026) gegen 13.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin stürzte. Der genaue Ablauf des Unfallgeschehens ist noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen parkte ein 28-Jähriger aus Lemgo mit seinem Toyota in eine Parkbucht am Fahrbahnrand in Richtung Ostertor ein. Hinter seinem Wagen hatte ...

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