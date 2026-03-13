POL-LIP: Lage-Heiden. Snackautomaten aufgebrochen und Geld gestohlen.

Lippe (ots) - In der Klingenbergstraße versuchte eine Frau am Donnerstagnachmittag (12.03.2026) gegen 16 Uhr nach einem Ladendiebstahl im Aldi-Markt zu flüchten. Eine Mitarbeiterin ertappte die 50-Jährige aus Lage im Kassenbereich, die den Supermarkt verlassen wollte, ohne die Waren zu bezahlen. Als sie darauf angesprochen wurde, schubste sie die Mitarbeiterin zur Seite und rannte zu ihrem Auto auf dem Parkplatz, in ...

mehr