Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Heiden. Snackautomaten aufgebrochen und Geld gestohlen.

Lippe (ots)

Ein Unbekannter brach am Mittwochabend (11.03.2026) gegen 22.20 Uhr zwei Snackautomaten eines Kiosks in der Lemgoer Straße auf und entwendete Bargeld. Videoaufzeichnungen zeigen, dass der Täter schwarze Haare hat und schwarze Kleidung und Handschuhe sowie weiße Sportschuhe und Socken trug. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

