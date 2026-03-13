POL-LIP: Lage-Heiden. Snackautomaten aufgebrochen und Geld gestohlen.
Lippe (ots)
Ein Unbekannter brach am Mittwochabend (11.03.2026) gegen 22.20 Uhr zwei Snackautomaten eines Kiosks in der Lemgoer Straße auf und entwendete Bargeld. Videoaufzeichnungen zeigen, dass der Täter schwarze Haare hat und schwarze Kleidung und Handschuhe sowie weiße Sportschuhe und Socken trug. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2.
