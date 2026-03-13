PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Polizeioberkommissar Tobias Hunkenschroeder ist neuer Bezirksdienstbeamter für den Detmolder Norden.

POL-LIP: Detmold. Polizeioberkommissar Tobias Hunkenschroeder ist neuer Bezirksdienstbeamter für den Detmolder Norden.
Lippe (ots)

Sicherheit und Vertrauen im Detmolder Norden: Tobias Hunkenschroeder ist seit Herbst 2025 fester Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger der Ortsteile Klüt, Bentrup und Loßbruch sowie für das Gebiet entlang der Lemgoer Straße bis zum Hasselter Platz in Detmold. Der Polizeioberkommissar übernahm den Posten vom ehemaligen Kontaktbeamten Polizeihauptkommissar Andre Prüßner, der inzwischen seinen Ruhestand genießt.

Nach seinem Studium trat Tobias Hunkenschroeder 2017 seinen Dienst im Wachdienst in Lemgo an, bis er schließlich vor einigen Monaten seine neue Aufgabe als Bezirksdienstbeamter übernahm. "Mir ist der enge Austausch mit den Menschen vor Ort besonders wichtig. Ich möchte ein Bindeglied zwischen Polizei und Bürgerschaft sein", betont der 36-Jährige. Seine langjährige Tätigkeit im Ehrenamt, etwa in der Feuerwehr und im Vorstand eines Blasorchesters, hat ihm gezeigt, wie stark gegenseitiges Vertrauen und Zusammenarbeit eine Gemeinschaft prägen.

Bürgerinnen und Bürger aus seinem Revier erreichen Polizeioberkommissar Hunkenschroeder telefonisch unter (05231) 609-1476 oder nach vorheriger Terminabsprache auch persönlich in seinem Büro an der Polizeiwache Detmold in der Bielefelder Straße 90.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

