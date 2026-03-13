PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Fußgängerin gestürzt - Polizei sucht Zeugen des Unfallgeschehens.

Lippe (ots)

In der Papenstraße kam es am Donnerstagmittag (12.03.2026) gegen 13.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin stürzte. Der genaue Ablauf des Unfallgeschehens ist noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen parkte ein 28-Jähriger aus Lemgo mit seinem Toyota in eine Parkbucht am Fahrbahnrand in Richtung Ostertor ein. Hinter seinem Wagen hatte zuvor eine 84-Jährige aus Lemgo mit ihrem Auto geparkt und befand sich infolgedessen zu Fuß hinter dem Toyota. Als der Mann sein Auto bereits verlassen hatte, bemerkte er, dass die Frau gestürzt war. Möglicherweise wurde sie beim Einparken von dem Autofahrer touchiert. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Klinikum gebracht. Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen, die telefonisch unter (05231) 6090 Hinweise zum Unfallablauf geben können.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

