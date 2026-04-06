POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Schwarzer Mercedes-Benz Sprinter von flüchtigem Fahrzeugführer beschädigt
Warendorf (ots)
Zwischen Freitag, 3.4.2026, 23.20 Uhr und Samstag, 4.4.2026,10.30 Uhr fuhr ein flüchtiger Fahrzeugführer gegen einen schwarzen Mercedes-Benz Sprinter, der auf der Kästnerstraße in Neubeckum stand. Es entstand an der Front des Fahrzeugs ein Sachschaden. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
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