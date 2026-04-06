PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Schwarzer Mercedes-Benz Sprinter von flüchtigem Fahrzeugführer beschädigt

Warendorf (ots)

Zwischen Freitag, 3.4.2026, 23.20 Uhr und Samstag, 4.4.2026,10.30 Uhr fuhr ein flüchtiger Fahrzeugführer gegen einen schwarzen Mercedes-Benz Sprinter, der auf der Kästnerstraße in Neubeckum stand. Es entstand an der Front des Fahrzeugs ein Sachschaden. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 06.04.2026 – 07:32

    POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Gegen schwarzen Opel Grandland gefahren und geflüchtet

    Warendorf (ots) - Am Donnerstag, 2.4.2026 fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer zwischen 11.00 Uhr und 14.15 Uhr gegen einen schwarzen Opel Grandland, der in einer Parkbucht in der Straße Buschkamp in Albersloh stand. Dabei entstand ein Sachschaden am der Heckstoßstange. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug ...

    mehr
  • 03.04.2026 – 08:05

    POL-WAF: Telgte-Westbevern. Brand einer Scheune

    Warendorf (ots) - Am Freitag (03.04.2026) gegen 01.32 Uhr wurde der Polizei der Brand einer Scheune in Westbevern gemeldet. Dort war eine Scheune aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Der Brandort wurde beschlagnahmt, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-230 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren