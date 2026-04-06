Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Tönnishäuschen. Kuper aus Firma gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen brachen am Donnerstag, 2.4.2026, zwischen 3.00 Uhr und 3.45 Uhr in eine Firma in Tönnishäuschen ein. Die Täter stahlen Kupfer und transportierten dies in einem weißen Kastenwagen ab. Wer hat den weißen Kastenwagen vor oder nach der Tat gesehen? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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