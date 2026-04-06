POL-WAF: Ahlen. Mehrere Brände über Ostern
Warendorf (ots)
Am Freitag, 3.4.2026 brannten gegen 8.20 Uhr zwei Bäume in einem Wald an der Guissener Straße in Ahlen. Außerdem stellte ein Autofahrer gegen 8.25 Uhr eine brennende Hecke in der Fritz-Husemann-Straße fest. Gegen 23.10 Uhr brannte eine Mülltonne in der Industriestraße.
Am Sonntag, 5.4.2026 wurde gegen 8.00 Uhr ein brennender Baum in der Gemmericher Straße entdeckt.
Kräfte der Feuerwehr löschten die Brände.
Wer hat zu den jeweiligen Tatzeiten an den Brandorten verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu den Bränden machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
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