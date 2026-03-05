FW Weinheim: Weltfrauentag. Gemeinsam tragen wir Verantwortung. Frauen stärken Blaulicht-Teams

Feuerwehr Weinheim

Weltfrauentag. Gemeinsam tragen wir Verantwortung. Frauen stärken Blaulicht-Teams

Weinheim

Am 08. März ist Weltfrauentag. Die Blaulichtorganisationen nutzen diesen Tag um den Tatkräftigen Frauenanteil zu verdeutlichen und zeitgleich zu werben. Zum Weltfrauentag rücken die Blaulichtorganisationen der Stadt Weinheim erneut das Engagement von Frauen in Feuerwehr, dem Ortsverein des DRK Weinheim, der DLRG-Ortsgruppe Weinheim und schließlich auch der Polizei aus Weinheim ins Rampenlicht. In einer Branche, die rund um die Uhr Einsatzbereitschaft fordert, zeigen sich Frauen zunehmend in Schlüsselpositionen. Egal ob Atemschutzeinsatz, Streifen-, oder Sanitätsdienst an Veranstaltungen, als Führungskräfte, wie Gruppenführerinnen, und auch in jeder denkbar wichtigen Funktion und in vielen weiteren Tätigkeitsfeldern tragen sie maßgeblich zur Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger Weinheims bei. Frauen leisten einen wichtigen Beitrag zum Leitgedanken des gemeinschaftlichen Zusammenhalts. Der Frauenanteil bei der freiwilligen Feuerwehr Weinheim liegt derzeit bei 18 Prozent und damit deutlich über dem Durchschnitt, während der Anteil beim Weinheimer Ortsverein des DRK sogar bei 50% liegt. Die DLRG-Ortsgruppe in Weinheim hat in verschiedenen Funktionen knappe 40% Helferinnen. In den letzten beiden Jahren haben außerdem zwei weibliche Auszubildende im Rahmen Ihrer Laufbahnausbildung an der Landesfeuerwehrschule Baden-Württemberg bei der Weinheimer Feuerwehr hospitiert. Die Stadt Weinheim, aber auch insbesondere die Blaulichtorganisationen setzen sich dafür ein, Barrieren abzubauen, gezielt Nachwuchs zu fördern und Frauen in alle Ebenen der Blaulichtorganisationen zu fördern. Dies wurde auch bei der Sticker Stars Aktion der Weinheimer Brandschützer im vergangenen Jahr sichtbar. Hier wurde gezielt um Nachwuchs geworben - geschlechtsunabhängig und in allen Altersklassen. Auch der Bundeskongress des Netzwerks der Feuerwehrfrauen im Oktober 2025 zeigte Stärke. Die Teilnahme der 180 ausschließlich weiblichen Feuerwehrangehörigen aus ganz Deutschland spricht für sich. Frauen in Uniformen sind keine Minderheit. Sie sind fester Bestandteil unseres gut funktionierenden Systems. Zum Weltfrauentag wird die Bedeutung der Frauen in den Blaulicht-Organisationen betont. Durch gemeinsame Aktionen wie auch schon zum Tag des Notrufs am 11.2.26 wollen der Ortsverein des DRK Weinheim, die DLRG Ortsgruppe aus Weinheim, die Polizei und die Weinheimer Feuerwehr weiter zusammenwachsen und Resilienzen stärken - für die Sicherheit, heute und in Zukunft.

