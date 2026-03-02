Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Türöffnung und Brandmeldeanlage beschäftigen die Feuerwehr

Weinheim (ots)

Am Montagvormittag wurde die Feuerwehr Weinheim innerhalb kurzer Zeit zu zwei Einsätzen im Stadtgebiet alarmiert. Zuvor waren die Brandschützer bereits bei dem schweren Verkehrsunfall auf der Westtangente B38 im Einsatz.

Nachdem Verkehrsunfall ging es zunächst zu einer Türöffnung in die Stettiner Straße. Die Einsatzkräfte öffneten die Wohnungstür zügig und verschafften dem Rettungsdienst Zugang. Der Rettungsdienst übernahm anschließend die Versorgung der betroffenen Person. Nach Abschluss der Maßnahmen rückte die Weinheimer Feuerwehr wieder ein.

Kurz darauf löste die Brandmeldeanlage in der GRN Klinik Weinheim aus. Die Feuerwehr Weinheim fuhr das Krankenhaus mit den Abteilungen Stadt und Sulzbach an und begann mit der Erkundung. Ausgelöst hatte eine Meldergruppe im Bereich einer Lüftungsanlage. Bei der Kontrolle stellte die Feuerwehr weder Rauch noch Feuer fest. Die Anlage wurde zurückgestellt. Für die Patienten und Beschäftigten bestand keine Gefahr.

