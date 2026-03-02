Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Tödlicher Verkehrsunfall auf der A5 bei Hemsbach - Rettungshubschrauber und MIC im Einsatz.

Weinheim (ots)

Am Montagnachmittag ist es auf der Bundesautobahn 5 in Fahrtrichtung Frankfurt, kurz vor der Anschlussstelle Hemsbach, zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. In den Unfall waren vier Autos verwickelt. Mehrere Menschen wurden leicht verletzt. Für einen Patienten kam jede Hilfe zu spät.

Die Alarmierung der Feuerwehr Weinheim ging gegen 15 Uhr ein. Zu Beginn war die genaue Unfallstelle in der Meldung noch unklar. Daher rückte auch die Feuerwehr Hirschberg aus, die den Autobahnabschnitt zwischen der Anschlussstelle Hirschberg und den Weinheimer Kreuz betreut. Die Einsatzkräfte fanden die Unfallstelle kurz vor der Ausfahrt Hemsbach. Bis zum Eintreffen von Feuerwehr und Rettungsdienst, hatten Ersthelfer einen Autofahrer bereits befreit und leisteten Erste Hilfe. Der Rettungsdienst übernahm den schwerstverletzten. Trotz aller medizinischen Maßnahmen verstarb der Schwerverletzte an der Unfallstelle.

Für die Versorgung der Verletzten war ein großer Rettungsdiensteinsatz erforderlich. Neben mehreren Rettungswagen und Notärzten landete auch ein Rettungshubschrauber auf der Autobahn. Zusätzlich kam das Medical Intervention Car (MIC) des Universitätsklinikums Heidelberg zum Einsatz. Das MIC ist ein speziell ausgestattetes arztbesetztes Einsatzfahrzeug, das in besonderen Lagen erweiterte intensivmedizinische Maßnahmen direkt am Einsatzort ermöglicht und den regulären Rettungsdienst ergänzt. ￼

Die Feuerwehr Weinheim rückte mit Kräften des Hilfeleistungszuges aus. (Einsatzleitwagen, Hilfeleistungslöschfahrzeug, Rüstwagen, Löschfahrzeug und Gerätewagen Licht zur Verkehrsabsicherung). Unterstützt wurde die Weinheimer Feuerwehr von der Freiwillige Feuerwehr Hirschberg. Die Feuerwehr sicherte gemeinsam mit der Polizei die Unfallstelle gegen den fließenden Verkehr ab und stellte den Brandschutz sicher. Auslaufende Betriebsstoffe wurden abgestreut. Parallel unterstützten die Einsatzkräfte den Rettungsdienst bei der Patientenversorgung und schirmten die Einsatzstelle mit Pavillon und Sichtschutz ab.

Zur Betreuung von Betroffenen und Augenzeugen wurde die Psychosoziale Notfallversorgung der Feuerwehr eingesetzt. Nach der Versorgung und dem Abtransport der Verletzten rückte die Feuerwehr wieder ein. Teile der Absicherung blieben für die weitere Unfallaufnahme und Bergung bestehen.

Die A5 war bis in die späten Abendstunden gesperrt. Nachdem die eingeschränktes Arbeiten abgeschlossen waren, wurde der Verkehr einspurig an der Einsatzstelle vorbeigeführt. Gegen 21 Uhr konnte die Weinheimer Feuerwehr den Einsatz komplett beenden.

