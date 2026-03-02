Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Schwerer Verkehrsunfall auf der B38 Westtangente - Mehrere Verletzte

Weinheim (ots)

Am Montagmorgen wurde die Feuerwehr Weinheim gegen 8:15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf die B38 Westtangente Richtung Saukopftunnel zwischen der Kreuzung Viernheimer Straße und der Abzweigung zur Kreisverbindungsstraße nach Weinheim-Sulzbach alarmiert. Zunächst wurde gemeldet, dass es zu einem Frontalzusammenstoß mit einer eingeklemmten Person gekommen sei.

Beim Eintreffen der Feuerwehr zeigte sich eine umfangreiche Unfalllage. Vier Fahrzeuge, ein PKW, ein LKW, ein Kastenwagen und ein Klein-LKW mit einem Anhänger für landwirtschaftlichen Gerät waren beteiligt. Der PKW war mit zwei Insassen in Richtung Weinheim unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kollidierte der PKW mit einem fahrenden Lkw und geriet dadurch in den Gegenverkehr. Hier stieß er mit den Klein-LKW und einem Kastenwagen zusammen.

Im Pkw befanden sich zwei Personen. Beide wurden schwer verletzt. Drei weitere Unfallbeteiligte wurden leicht bis mittelschwer verletzt und ebenfalls in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Ersthelfer versorgten die Verletzten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Die Feuerwehr Weinheim unterstützte den Rettungsdienst bei der Versorgung der Verletzten und Rettung. Eine schwer verletzte Person wurde aus dem Unfallwagen achsengerecht mit einem Spineboard (Rettungsbrett) aus dem stark deformierten Pkw gerettet und im Rettungswagen weiter versorgt. Parallel sicherte die Feuerwehr die Einsatzstelle, stellte den Brandschutz sicher und fing auslaufende Betriebsstoffe auf. Die Flüssigkeiten wurden gebunden. Das Trümmerfeld erstreckte sich über etwa 250 Meter.

Für die Rettungsmaßnahmen, die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten wurde die B38 in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die Feuerwehr Weinheim konnte den Einsatz nach zwei Stunden beenden.

