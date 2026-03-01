Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Türöffnung und Sabotagealarm - Weinheimer auch am Sonntag im Einsatz

Weinheim (ots)

Am Sonntagabend wurde die Feuerwehr Weinheim gegen 18 Uhr zu einer Türöffnung in den Ortsteil Heiligkreuz alarmiert. Die Polizei hatte die Unterstützung angefordert. Für die Türöffnung rückte die Abteilung Stadt mit Spezialwerkzeug an. Auch die Abteilung Oberflockenbach war als Helfer vor Ort Einheit alarmiert, da ein medizinischer Notfall vermutet wurde. Die Einsatzkräfte öffneten die Haustür mit Türöffnungswerkzeug. Nach der Öffnung wurde eine Person dem Rettungsdienst übergeben. Die Polizei übernahm die Einsatzstelle.

Gegen 19 Uhr folgte der nächste Alarm. Ausgelöst hatte der Sabotagealarm einer Brandmeldeanlage bei einer Spedition in der Hertzstraße. Die Feuerwehr kontrollierte den betroffenen Bereich. Ein Brandereignis wurde nicht festgestellt. Die Haustechnik kümmerte sich darum, dass ein Techniker zur Überprüfung der Anlage übernimmt, da es sich um eine technische Störung handelte. Die Einsatzstelle wurde an den Betreiber übergeben und der Einsatz gegen 19:30 Uhr beendet.

