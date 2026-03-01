FW Weinheim: ÜBERLANDHILFE WÄHREND JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG. FEUERWEHR WEINHEIM UNTERSTÜTZT BEI BRAND IN LAUDENBACH

Feuerwehr Weinheim

Als der Alarm kam, lief im Feuerwehrzentrum gerade die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Weinheim Abteilung Stadt. Die Versammlung wurde sofort unterbrochen. Rund 50 Einsatzkräfte rückten mit mehreren Fahrzeugen nach Laudenbach aus.

Am Samstagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr Weinheim Abteilung Stadt zur Überlandhilfe nach Laudenbach alarmiert. Die Alarmierung ging gegen 18:40 Uhr während der Jahreshauptversammlung im Feuerwehrzentrum ein. Die Einsatzkräfte brachen die Veranstaltung umgehend ab und fuhren mit drei Löschfahrzeugen, der Drehleiter, dem Einsatzleitwagen sowie weiteren Fahrzeugen zur Bergstraßenhalle nach Laudenbach.

Neben der Weinheimer Feuerwehr wurden weitere Kräfte von der Feuerwehr Laudenbach nachgefordert. Die Feuerwehren aus Hemsbach sowie aus Hessen die Feuerwehr Heppenheim rückten auch mit an. Ebenfalls im Einsatz waren der Gerätewagen Mess der Feuerwehr Ladenburg, die Werkfeuerwehr Freudenberg sowie der stellvertretende Kreisbrandmeister des Rhein Neckar Kreises.

Zur Sicherstellung der Atemschutzversorgung brachte die Feuerwehr Weinheim zusätzlich das Wechselladerfahrzeug mit dem Abrollbehälter Atemschutz, einen Mannschaftstransportwagen und den Gerätewagen Transport in den Einsatz. Vor Ort unterstützten die Weinheimer Kräfte die Maßnahmen der Feuerwehr Laudenbach. Parallel liefen im Hintergrund die Maßnahmen zur Sicherstellung des Grundschutzes für Weinheim sowie für Hemsbach und Laudenbach. Die Weinheimer Feuerwehrabteilungen Lützelsachsen Hohensachsen und Sulzbach wurden dafür eingeplant. Eine Alarmierung war nicht erforderlich, da es zu keinen Paralleleinsätzen kam. Da alle Hubrettungsfahrzeuge des Unterkreis Weinheim im Einsatz waren, wurde die Drehleiter der Feuerwehr Ladenburg ins Feuerwehrzentrum Weinheim verlegt.

Damit Material schnell wieder einsatzbereit zur Verfügung steht, besetzte die Feuerwehr Weinheim auch die Werkstätten im Feuerwehrzentrum. Zusätzlich wurde die Kleiderkammer besetzt, um verschmutzte Einsatzkleidung zügig zu tauschen. So unterstützte Weinheim auch die Einsatznachbereitung der Feuerwehr Laudenbach, um diese nach dem Großbrand etwas zu entlasten.

Für die Brandwache in der Nacht stellte die Feuerwehr Weinheim den Abrollbehälter Betreuung bereit. Damit stand der Brandwache vor Ort ein warmer Aufenthaltsraum mit Sitz und Liegemöglichkeiten sowie eine Möglichkeit zur Versorgung zur Verfügung.

Der Einsatz der Feuerwehr Weinheim endete kurz nach Mitternacht. Die Aufbereitung von Geräten, Schläuchen, Atemschutz und Kleidung läuft auch am Sonntag und in den Folgetagen weiter, bis wieder alles vollständig einsatzbereit ist.

