FW Weinheim: Einsatzreiches Jahr für die Abteilung Oberflockenbach - Abteilung wählt Amtsträger und ehrt langjährige Mitglieder

Einsatzreiches Jahr für die Abteilung Oberflockenbach - Abteilung wählt Amtsträger und ehrt langjährige Mitglieder

Weinheim

120 Einsätze, starke Jugendarbeit und volle Reihen in der Fahrzeughalle. Die Weinheimer Feuerwehrabteilung Oberflockenbach zieht Bilanz, wählt neu und zeichnet verdiente Feuerwehrangehörige aus.

31 von 39 Angehörigen nahmen an der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Weinheim, Abteilung Oberflockenbach, teil. Damit war die Jahreshauptversammlung Beschlussfähigkeit.

Der Abteilungskommandant Sven Hufnagel berichtete von 39 Aktiven, darunter 11 Frauen. Das Durchschnittsalter liegt bei 42 Jahren. Im Jahr 2025 absolvierte die Feuerwehrabteilung 120 Einsätze, im Vorjahr waren es 146. Den größten Anteil bildeten Ersthelfer Einsätze mit 92 Alarmierungen, im Vorjahr 113. bei diesen Einsätzen handelt es sich um medizinische Notfälle, bei denen die Feuerwehrsanitäter die Zeit bis zum Eintreffen eines Rettungswagens überbrücken. Viele Einsätze lagen tagsüber. Im Zusammenhang mit dem Fahrzeugbedarf betonte die Abteilung erneut die Ersatzbeschaffung des 44 Jahre alten Tanklöschfahrzeugs.

Die Jugendfeuerwehr zählte 16 Jugendliche. Es sind 11 Jungen und 6 Mädchen. Die Gruppe setzte defekte Nistkästen instand, nahm an "Weinheim räumt auf" teil, führte die Hauptübung der Jugendfeuerwehr Weinheim durch und fuhr ins Pfingstzeltlager nach Sinsheim.

Die Kinderfeuerwehr betreute 20 Kinder, 15 Jungen und 5 Mädchen. Drei Kinder wechselten in die Jugendfeuerwehr. Das Interesse an der Kinderfeuerwehr ist leider sehr groß. Das ist zum einen war sehr gut, bingt die Feuerwehrabteilung aber an ihre Grenzen. Daher gibt es zur Zeit einen Aufnahmestopp und eine Warteliste. Die Kinderfeuerwehr beteiligte sich am Weihnachtsmarkt.

Kurt Gärtner als Altersobmann der Alters- und Ehrenabteilung erinnerte an vier verstorbene Feuerwehrkameraden im vergangenen Jahr sowie an zwei weitere Todesfälle im Jahr 2026. Der Verlust dieser verdienten Feuerwehrkameraden, der Erfahrungsschatz, den sie einbrachte, wird schmerzlich vermisst, und man wird Ihnen ein ehrendes Gedenken bewahren. Gärtner warb für mehr Beteiligung am sonntäglichen Frühschoppen, um die Kameradschaft zu fördern. Er dankte dem Abteilungskommando für die Zusammenarbeit und die Information. Zudem freute er sich, dass die Zusammenarbeit im Unterkreis Weinheim zudem auch die Feuerwehr Hemsbach Hirschberg und Laudenbach gehören wieder besser funktioniert.

Die Kameradschaftskasse wird von Dagmar Ewald geführt. Kassenprüfer Joachim Sandel bestätigte ihr die einwandfreie Kassenführung. Die Entlastung von Abteilungskommando, Abteilungsausschuss und Kassier erfolgte einstimmig, bei Enthaltung der Betroffenen.

Bei der Wahl zum stellvertretenden Abteilungskommandanten wurde Mike Junghans und Andreas Auer im Amt auf weitere 5 Jahre bestätigt.

In den Abteilungsausschuss wählte die Versammlung Dennis Quick, Robin Göhrig, Dennis Mohrweiser, Jasmin Baust, Ralf Schmitt und Lale Jakob.

In den Feuerwehrausschuss der Weinheimer Feuerwehr wählte die Versammlung Robin Göhrig und Mike Junghans. Als neuer Kassenprüfer wurde Jan Gruber gewählt.

Ortsvorsteherin Carola Meyer hob das Ehrenamt der Feuerwehr hervor. Sie betonte, dass sich Einsätze zeitlich nicht planen lassen und sie sehr dankbar ist, das die Frauen und Männer der Feuerwehrabteilung jederzeit bereit sind Hilfe zu leisten. Feuerwehrkommandant Ralf Mittelbach überbrachte die Grüße von Oberbürgermeister Manuel Just und Erstem Bürgermeister Andreas Buske. Er dankte gemeinsam mit seine Stellvertretern Matthias Bente und Thomas Keller der Abteilung für ihr Engagement und ihre Unterstützung in der Gesamtwehr.

Abteilungskommandant Sven Hufnagel nahm gemeinsam mit Feuerwehrkommandant Leon Becher und Tharis Jakob in die Einsatzabteilung der Weinheimer Feuerwehr auf. Leon Becher wurde zum Feuerwehrmann, Lale Jakob zur Oberfeuerwehrfrau und Andreas Auer zum Brandmeister befördert.

Für 10 Jahre Mitgliedschaft wurden Nina Körbel, Jens Körbel und Stefan Raffel geehrt. Für 20 Jahre wurden Dominik Ewald und Jan Gruber und für 30 Jahre Jochen Weih geehrt. Für 50 Jahre Dienst bei der Feuerwehr erhielten Ulrich Fath und Peter Plail die Silber Medaille der Stadt Weinheim und Für 60 Jahre Heinz Fiebinger die Medaille in Gold.

