FW Weinheim: Unbeaufsichtigtes Nutzfeuer in Steinklingen

Weinheim-Steinklingen. Die Feuerwehr Weinheim Abteilung Oberflockenbach löschte am Freitagabend gegen 21:15 Uhr, ein unbeaufsichtigtes Nutzfeuer im Finkenweg. Die Polizei stellte das Feuer fest und forderte die Feuerwehrabteilung nach.

Die Einsatzstelle lag im Bereich zum Hainbusch. Die Einsatzkräfte gingen mit einem C Rohr vor und löschten das Feuer zügig ab. Anschließend übergaben sie die Einsatzstelle an Polizei und den Besitzer. Die Feuerwehr setzte ein Löschfahrzeug und ein Tanklöschfahrzeug ein und hatte das Feuer schnell unter Kontrolle.

Die Feuerwehr Weinheim war bereits am Freitagmittag im Einsatz. Gegen 14:30 Uhr rückte sie in der Wormser Straße aus zu einer Wohnungsöffnung, da hier eine hilflose Person vermutet wurde. Das bestätigte sich vor Ort nicht. Rettungsdienst und Feuerwehr rückten danach wieder ein. Die Polizei übernahm die Einsatzstelle.

Am Freitagabend gegen 18:30 Uhr meldete ein Autofahrer zudem ein Gartenhausbrand im Bereich des Saukopftunnels, das er von der Westtangente aus gesehen hatte. Direkt am Tunnel fanden die Einsatzkräfte nichts. Feuerwehr und Polizei erkundeten daraufhin gemeinsam den Bereich zwischen Saukopftunnel, Nächstenbach und Hirschkopf. Sie stellten kein Feuer fest und beendeten den Einsatz.

Hinweise der Feuerwehr Weinheim zum Verbrennen pflanzlicher Abfälle.

- Pflanzliche Abfälle im Außenbereich auf dem Grundstück verbrennen, auf dem sie anfallen. Voraussetzung ist, dass eine Einarbeitung in den Boden aus landbautechnischen Gründen oder wegen der Beschaffenheit nicht möglich ist. - Abfälle zu Haufen oder Schwaden zusammenfassen. Flächenbrand vermeiden. - Trockenes Material einsetzen, damit wenig Rauch entsteht. - Abstände einhalten. Mindestens 200 Meter zu Autobahnen. 100 Meter zu Bundes, Landes und Kreisstraßen. 50 Meter zu Gebäuden und Baumbeständen. - Bei starkem Wind kein Feuer entzünden. - Zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang kein Feuer. - Feuer bis zur letzten Glut beaufsichtigen. Beim Verlassen muss Feuer und Glut aus sein. - Löschmittel bereithalten, zum Beispiel Wasser, Sand, Feuerlöscher. - Brandbeschleuniger vermeiden. - Größere Mengen rechtzeitig beim Ordnungsamt anzeigen.

