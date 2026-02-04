Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Fahrzeug

Fulda (ots)

Flieden. Am Dienstag (03.02.), gegen 3.20 Uhr, begaben sich Unbekannte auf ein Privatgrundstück im Elisabethenweg und öffneten hier auf bislang unbekannte Art einen dort abgestellten weißen Hyundai. Anschließend durchsuchten sie das Fahrzeug nach Wertgegenständen und entwendeten aus der Mittelkonsole Münzgeld. Das Fahrzeug wurde nach derzeitigem Stand nicht beschädigt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.



