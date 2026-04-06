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Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Fahrer besaß keinen Führerschein und stand unter Betäubungsmitteleinfluss

Warendorf (ots)

Am Freitag, 3.4.2026 überprüften Polizisten gegen 21.15 Uhr einen Lkw-Fahrer auf der Neubeckumer Straße in Beckum, der keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Außerdem besitzt der 25-Jährige keinen Führerschein und es stellte sich heraus, dass der Mann unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Auf der Ladefläche fanden die Einsatzkräfte gefälschte Kleidung und gefälschtes Parfum. Die Fälschungen wurden sichergestellt und dem Gelsenkirchener eine Blutprobe entnommen. Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
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Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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