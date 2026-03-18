POL-HS: Einbruch in Restaurant
Wegberg-Merbeck (ots)
In der Nacht zu Dienstag (17. März) drangen Einbrecher gegen 04.20 Uhr gewaltsam in die Räumlichkeiten eines an der Arsbecker Straße gelegenen Restaurants ein. Ob sie auf der Suche nach Diebesgut erfolgreich waren, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell