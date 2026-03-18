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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Tageswohnungseinbruch

Geilenkirchen-Lindern (ots)

Einbrecher verschafften sich am Dienstagmorgen (17. März) zwischen 08.30 Uhr und 10.05 Uhr gewaltsam Zutritt in ein an der Frankenstraße gelegenes Einfamilienhaus und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Ersten Ermittlungen zufolge entkamen sie unter anderem mit Bargeld und einer Spielekonsole.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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