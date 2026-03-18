POL-HS: Tageswohnungseinbruch

Kreis Heinsberg (ots) - Am Freitag, 13. März, führten Beamte der Kreispolizeibehörde Heinsberg, in der Zeit zwischen 18 Uhr und etwa 2 Uhr, einen Einsatz zur Bekämpfung von Verkehrsunfällen mit Personenschäden durch. Dabei waren die Polizeibeamten im gesamten Kreisgebiet unterwegs. Im Rahmen der Fahrer- und Fahrzeugüberprüfungen an den Kontrollstellen wurde gegen einen 42-Jährigen eine Blutprobe wegen Fahrens ...

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