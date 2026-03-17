POL-HS: Einbruch in Einfamilienhaus

Geilenkirchen (ots) - Am Montagmorgen (16. März) meldete ein Zeuge gegen 7.40 Uhr ein Auto im Bahnhofsparkhaus in der Straße An der Friedensburg, an dem eine Scheibe eingeschlagen wurde. Nach ersten Erkenntnissen hatten unbekannte Personen den Fahrzeuginnenraum zudem nach Wertgegenständen durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Rückfragen bitte an: ...

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