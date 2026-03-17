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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Einfamilienhaus

Geilenkirchen (ots)

Zwischen dem 9. März (Montag) und dem 16. März (Montag) verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein am Fasanenweg gelegenes Einfamilienhaus und durchsuchten es nach Diebesgut. Ersten Ermittlungen zufolge entkamen sie mit einer unbekannten Menge an Münzgeld.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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