POL-HS: Einbruch in Einfamilienhaus
Geilenkirchen (ots)
Zwischen dem 9. März (Montag) und dem 16. März (Montag) verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein am Fasanenweg gelegenes Einfamilienhaus und durchsuchten es nach Diebesgut. Ersten Ermittlungen zufolge entkamen sie mit einer unbekannten Menge an Münzgeld.
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