POL-HS: Einbruch in Wohnhaus
Hückelhoven-Ratheim (ots)
Unbekannte Täter drangen in der Bahnhofstraße zwischen dem 12. März (Donnerstag), 20 Uhr und dem 13. März (Freitag), 22.30 Uhr, gewaltsam in ein Wohnhaus ein und durchsuchten mehrere Räume nach Diebesgut. Bei der Anzeigenaufnahme stand noch nicht fest, ob die Täter Beute machten.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell