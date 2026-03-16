POL-HS: Einbruch in Pfarrheim
Heinsberg-Oberbruch (ots)
Am vergangenen Wochenende brachen unbekannte Personen zwischen Freitagnachmittag (13. März), 16 Uhr und Sonntagabend (15. März), 21 Uhr, in der Mittelstraße in das Pfarrheim der Pfarre St. Aloysius ein und entwendeten einen Tresor, in dem sich Taufbücher befanden.
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