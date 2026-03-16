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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Scheibe an Pkw eingeschlagen

Heinsberg-Dremmen (ots)

Unbekannte schlugen am Ginsterweg eine Scheibe eines Pkw ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum eine Umhängetasche. Die Tat ereignete sich zwischen dem 13. März (Freitag), 17 Uhr und dem 14. März (Samstag), 8 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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