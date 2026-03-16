POL-HS: Scheibe an Pkw eingeschlagen

Heinsberg-Lieck (ots) - Am vergangenen Freitag (13. März) kam es gegen 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Dieser entfernte sich aber von der Unfallstelle und wird nun von der Polizei gesucht. Zuvor war ein Pkw-Fahrer auf der Waldfeuchter Straße in Fahrtrichtung Haaren unterwegs und bog nach rechts auf seine Grundstückseinfahrt ab. In gleicher Richtung war der Fahrradfahrer ...

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