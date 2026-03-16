POL-HS: Scheibe an Pkw eingeschlagen
Heinsberg-Dremmen (ots)
Unbekannte schlugen am Ginsterweg eine Scheibe eines Pkw ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum eine Umhängetasche. Die Tat ereignete sich zwischen dem 13. März (Freitag), 17 Uhr und dem 14. März (Samstag), 8 Uhr.
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