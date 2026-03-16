Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall gesucht

Heinsberg-Lieck (ots)

Am vergangenen Freitag (13. März) kam es gegen 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Dieser entfernte sich aber von der Unfallstelle und wird nun von der Polizei gesucht. Zuvor war ein Pkw-Fahrer auf der Waldfeuchter Straße in Fahrtrichtung Haaren unterwegs und bog nach rechts auf seine Grundstückseinfahrt ab. In gleicher Richtung war der Fahrradfahrer auf dem rechtsseitig verlaufenden Radweg unterwegs. Beim Abbiegevorgang kam es dann zum Zusammenstoß. Hierbei zog sich der Unbekannte leichte Verletzungen zu. Er lehnte jegliche Hilfe vor Ort ab und fuhr in Richtung Heinsberg davon. Er war etwa 30 Jahre alt, hatte eine schlanke Statur und war zirka 178 Zentimeter groß. Er hatte zudem kurze blonde Haare, einen Bart und trug schwarze Kleidung. Sein Fahrrad war weiß / orangefarben. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell