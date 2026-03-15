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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand eines Reihenhauses in Hückelhoven-Ratheim

Heinsberg (ots)

Am Sonntag, den 15.03.2026, gegen 05.37 Uhr kam es zu einem Brand eines zweigeschossigen Reihenhauses auf der Feldstraße in Hückelhoven-Ratheim. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Das Gebäude wurde durch den Brand stark beschädigt und ist in der Folge nicht mehr bewohnbar. Personenschaden entstand nicht. Die Feldstraße musste für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt werden.

Der Sachverhalt wurde polizeilich aufgenommen. Die Ursache des Brandes ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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