Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: "Unfall und Kaution": Schockanrufer erbeuteten Schmuck von Seniorin - Hinweise zu Abholer erbeten

Seligenstadt (ots)

(lei) Schon wieder haben skrupellose Betrüger zugeschlagen und mit einer dreisten Masche wertvolle Beute bei einer älteren Frau gemacht. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Trickbetrugs und bittet um Hinweise zu dem noch unbekannten Abholer der Beute.

Im vorliegenden Fall tischten die Kriminellen wieder einmal die bekannte Legende vom Unfall und der Kaution auf. Ein naher Angehöriger hätte angeblich einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht, so die Behauptung am Telefon, das bei der Frau am Dienstagnachmittag klingelte. Natürlich alles erlogen. Dennoch gelang es ihnen, ihr Opfer dazu zu bringen, eine fingierte Kaution zu zahlen.

In der Taunusstraße in Klein-Welzheim übergab die Seniorin gegen 17.45 Uhr Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro in einer Plastiktüte an einen als kräftig beschriebenen Abholer mittleren Alters. Er hatte kurze helle Haare und trug eine Jeans, eine helle Weste und hatte einen dunklen Rucksack bei sich. Weitere Hinweise zu ihm nimmt die Kripo unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Die Polizei rät einmal mehr dazu, sich am Telefon nicht unter Druck setzen zu lassen, erst recht, wenn Geld oder Wertgegenstände gefordert wird. Die echte Polizei verlangt am Telefon niemals Geld! Wenn Ihnen in dem Zusammenhang jemand etwas von einem Unfall erzählt, den angeblich ein naher Verwandter verursacht haben soll, legen sie einfach auf und wählen Sie den Polizeinotruf 110.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

